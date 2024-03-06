Заявления в первый класс в Новосибирске начнут принимать с 1 апреля

Заявление можно подать через Госуслуги.

Как сообщает пресс-служба департамента образования мэрии Новосибирска, 1 апреля начнется прием заявлений на обучение в первых классах.

«Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября», — пишет пресс-служба.

Кому не хватит мест в желаемой школе, могут обратиться в отдел образования своего района, чтобы решить вопрос о направлении ребенка в другое образовательное учреждение.

Уточняется, что заявление можно подать через Госуслуги, заказным письмом или в администрации школы.

Напомним, что ЗАГС Новосибирской области назвал самые популярные имена детей за февраль.