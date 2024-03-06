Жители Новосибирска пожаловались на грязь и на дорогую аренду в переходе на Речном вокзале

Жители Новосибирска, торгующие в подземном переходе на Речном вокзале, пожаловались на нового владельца из-за арендной платы и грязи.

Жители Новосибирска пожаловались на подземный переход через улицу Большевистскую у Речного вокзала. Они рассказали корреспонденту Сиб.фм, что в сильные морозы в переходе очень холодно, так как там, по их словам, неправильно установлены двери, а снег с обуви людей превращается в грязь и в огромные лужи, а сами полы никто не моет.





Помимо этого, по их словам, в переходе нет никакой охраны.

«У владельцев есть обязанность по охране, по клинингу, а также должны поставить датчики очищения воздуха, но у них возникли проблемы. Кроме того, когда там были морозы, внутри было жутко холодно, а сейчас там очень грязно и сыро», — пожаловался собеседник.





Ранее данный переход выставляли на торги для сдачи в аренду на пять лет. Начальная цена составляла 440 тысяч рублей в год. Владелец имеет право продавать места под рекламу и сдавать торговые павильоны для розничной торговли. Как выяснил Сиб.фм, переход перешел во владение сыну депутата Законодательного собрания Новосибирской области Виталия Новоселова Василию.

Сейчас 22-летний бизнесмен владеет 342 кв. метрами за 506 тысяч рублей в год. Конкурс на право аренды помещения проводило муниципальное предприятие Новосибирска «МетроМир».

Однако после прихода нового владельца арендаторы павильонов стали жаловаться на повышение цен на аренду. По их словам, ранее они платили 37 тысяч рублей, а Новосёлов поднял её до 50 тысяч.





Один мужчина заявил, что Новоселов-младший выиграл конкурс как физическое лицо, а сейчас пытается пересдавать арендатором помещения как индивидуальный предприниматель. У предпринимателя действительно есть зарегистрированное ИП. По данным с сайта Rusprofile Новосёлов занимается арендной и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Также он занимается мойками и стоянками для автомобилей.

Сиб.фм удалось связаться с Василием, но бизнесмен сообщил, что ему неудобно разговаривать, пообещав перезвонить позже.

Его отец был главой Первомайского района, но однажды был связан с крупным скандалом с концессионным соглашением на реконструкцию муниципальных бань. Контракт получило ООО «Объединение 24» — им ранее владел Новосёлов-старший.

В ходе конкурса «Объединение 24» выступило в качестве единственного участника. Согласно отчету Контрольно-счетной палаты, условия, предложенные мэрией для участия в конкурсе, существенно ограничили конкуренцию, что привело к тому, что в итоге в нем принял участие лишь один участник. Кроме того, аудиторы обнаружили, что концессионер не успел согласовать проектную документацию по обоим объектам в установленные сроки.

Сейчас Виталию Новосёлову принадлежат ООО «Маркет-2», ООО «Песочная 40» и ООО «Фирма Ледно».



Сиб.фм будет следить за развитием событий. Редакция направила запрос в департамент земельных и имущественных отношений мэрии, и в МП «МЕТРО МиР».