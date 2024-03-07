Актер из Новосибирска Степан Белозеров снялся в фильме «Лед-3»

Он исполнил роль хоккеиста.

Новосибирец Степан Белозеров, выпускник студии МХАТ, снялся в картине «Лед-3». Он исполнил роль хоккеиста Сергея Орлова.

Самую первую роль Степан получил, когда учился в 10 классе. Он снялся в короткометражке новосибирского режиссера Олега Захарова «Осторожно, каникулы».

После Степан переехал в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ и работал в нескольких театрах. В 2022 году новосибирца заметили и пригласили на съемки «Черная весна», «13 клиническая», «Саша» и «1941. Крылья над Берлином».

Напомним, что балет «Корсар» возвращается на сцену НОВАТа.