Брокер рассказал, как инвестируют женщины

Женщины предпочитают инвестировать осторожно и на долгосрочную перспективу. Активнее всего на биржу выходят жительницы Сибири. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое брокер «ВТБ Мои Инвестиции» провел среди своих клиентов к Международному женскому дню.

На текущий момент женщины составляют 41% от числа клиентов брокера. Среди них большинство придерживается осторожного подхода к инвестициям и предпочитает консервативные инструменты. Так, 55% их инвестиционного портфеля приходится на облигации и только 38% — на акции. Для сравнения — мужчины чаще делают выбор в пользу акций (в среднем 51% портфеля) и совершают на 26% сделок больше.

Интересно отметить, что к рисковым инвестициям склонны девушки в возрасте до 20 лет — они размещают в акциях до 60% своего портфеля, что больше, чем у мужчин-ровесников.

Активнее других открывают инвестиционный счет жительницы Сибири (43%) и Южного ФО (42%). При этом в 16 городах женщины составляют больше половины клиентов брокера: Кашира, Березовский, Саянск, Ивантеевка, Сафоново, Воскресенск, Кисловодск, Геленджик, Тосно, Ангарск, Северск, Братск, Ессентуки, Узловая, Ступино, Новотроицк.

«В последние годы мы видим рост интереса женщин к инвестициям. Так, в 2021 году на них приходилось около 37-39% новых клиентов брокера, с апреля 2022 года — зачастую в районе 50%. А в прошлом году в течение нескольких месяцев женщины открывали инвестиционный счет чаще мужчин. Думаю, это позитивный сигнал для всего рынка, ведь женщины склонны инвестировать без спекуляций, обдуманно и аккуратно, а самое главное — на долгосрочную перспективу, что повышает эффективность вложений и важно для экономики в целом», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.