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общество

Из Новосибирской области вылетел самолет в Туву, где произошло ЧП

Фото: freepik

С дополнительными тепловыми пушками и обогревателями вылетел самолет из Новосибирской области в Туву.

Ранее было известно, что в пресс-службе правительства Республики Тувы сообщили, в результате чрезвычайного происшествия на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставили 16 человек.

По данным пресс-службы управления МЧС, на ТЭЦ произошел пожар и сильное задымление.

Сейчас, по данным РИА Новости, самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями уже вылетел из Новосибирской области в Туву.

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Валерия Митрохина
Журналист

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