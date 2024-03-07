«Мужчины тратят 50-60 тысяч»: новосибирцы расхватывают подарки на 8 марта — в магазинах огромные очереди

В новосибирских магазинах косметики второй день выстраиваются очереди, пик наплыва покупателей в магазинах ждут вечером 7 марта.

Второй день подряд новосибирские мужчины бегают по магазинам в поисках подарков прекрасной половине человечества. Например, на парковке около «Золотого яблока» на Красном проспекте автовладельцам приходится подождать, пока освободится место.

«На въезде была пробка, пришлось подождать, пока кто-то из автолюбителей отъедет, минут 5 или 7, — признался приехавший за подарками Николай. – Хорошо, что за процессом следит регулировщик, так бы хаос был на парковке».

Внутри самого магазина также многолюдно: люди с корзинками разгуливают в отделах органики и парфюмерии. На кассах также наблюдаются очереди. В толпе можно было заметить и мужчин в военной форме.

«Ажиотаж вчера был: на часах 22.00, а на кассе выстроилась очередь. Стояли хвосты. Мы – консультанты, конечно, закончили работу, но на кассах обслуживание покупателей продолжалось, -

рассказала одна из сотрудников зала. – Я думаю, что сегодня ближе к вечеру опять начнётся, когда все с работы пойдут, и зайдут за подарками для близких».

Больше всего очередь у терминала, где продают подарочные сертификаты: те, у кого нет времени изучать ассортимент, приобретают их. Суммы разные, но в среднем от полутора тысяч рублей и до пяти.

«Средний чек – в районе 1 000 или 1 500. Для коллектива постарше обычно берут антивозрастные кремы, -

поделилась наблюдениями консультант. – Молодым коллегам обычно приобретают масочки, так как они – недорогие. Тинты все для губ разобрали прямо пачками, остались самые непопулярные тона».

Также консультант добавила, что недорогую, российскую косметику приобретают для бабушек, которым уже за 60 лет. Также разбирают хорошо гели и мыло ручной работы.

«Почти закончились патчи для глаз. Средний подарок для коллег выходит в 200 или 300 рублей. Хотя, например, одна женщина приходила и взяла всем кремы стоимостью по 2 000 рублей. Вся покупка вышла тысяч на 20 000. Мужчины, бывает, тратят от 50 000 до 60 000»,

– добавила консультант.

А вот в цветочных магазинах сегодня нет особого ажиотажа. Здесь ценники на тюльпаны начинаются от 130 рублей. Мужчины считают, что это дорого, хотя стоимость вестника весны за месяц практически не изменилась. Цветочники же в День Святого Валентина прогнозировали резкий скачок цен.