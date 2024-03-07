НГУ планирует открыть второй российско-китайский институт

Открытие запланировано на новый учебный год.

Новосибирский государственный университет в новом учебном году планирует открыть второй российско-китайский институт.

Обучение будет проходить по 3 направлениям бакалавриата: мехатроника и робототехника, прикладная математика и информатика и химия, и по 2 направлениям магистратуры: химия, прикладная математика и информатика. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС начальник отдела международного рекрутинга управления экспорта образования вуза Татьяна Шкареда.

«До конца марта этого года мы планируем подать заявку на создание такого института в министерство образования КНР», — пояснила Шкареда.

Первый российско-китайский институт был открыт НГУ совместно с Хэйлунцзянским университетом более 10 лет назад. Там проходит обучение бакалавров, магистрантов и аспирантов по направлениям: биология, химия, экономика, физика, математика, менеджмент и юриспруденция. В данный момент он насчитывает около 780 китайский студентов, которых также можно считать и студентами НГУ.

Напомним, что в новосибирском музее Кондратюка появятся залы хлеба, луны и космоса.