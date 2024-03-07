Роскачество считает, что игрушки для детей должны быть с развивающим потенциалом.

В Telegram-канале РБК Новосибирск сообщили о том, что Роскачество предупредило о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro и посоветовало учитывать их развивающий потенциал. И вместо них лучше приобрести для ребенка Колобка.

Представленные виды кукол не стоит покупать в случае, если у них выпадают волосы или торчат нитки и просто небрежный вид, так как у куклы должен быть развивающий потенциал, в первую очередь.

Поэтому исследователи советуют покупать для детей игрушку Колобок, так как про него есть целая история.

Напомним, что в министерстве образования Новосибирской области объяснили по поводу выставления двоек в школах.





