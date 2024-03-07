В 2026 году в Новосибирске начнут выращивать тепличные орхидеи

В данный момент цветы в Россию завозят из Китая или Турции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора тепличного комбината «Новосибирский» Ивана Сорокина, в Новосибирске к концу 2026 года хотят начать выращивать орхидеи Фаленопсис на площади в 7 гектар.

По словам Сорокина, в ближайшие два года площадь комбината планируют увеличить до 20 гектар за счет реконструкции и строительства дополнительных площадей. Из них 7 отдадут под выращивание орхидей.

Он уточнил, что выращивание орхидей – технологически сложный процесс, и цветы обычно завозят из других стран: Турция, Китай. Для производства орхидей в Новосибирске хотят создать лабораторию микроклонального размножения.

Всего за 2023 год тепличный комбинат «Новосибирский» вырастил 14 миллионов роз, что на два миллиона больше, чем в 2022 году. В 2024 году показатель хотят увеличить до 17 миллионов цветов.

Напомним, что стало известно, сколько стоят букеты на 8 марта в Новосибирске и где остались недорогие цветы.