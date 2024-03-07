В Дарвиновском музее открылась выставка-игра «Маршрутами Урванцева»

В Государственном Дарвиновском музее открылся интерактивный проект, посвященный геологу, географу и полярному исследователю таймырской Арктики Николаю Урванцеву.

Выставка-игра «Маршрутами Урванцева» показывает посетителям «дом» героя-полярника, позволяет освоить навыки участников экспедиций и решить задачки, с которыми сталкивались первопроходцы более 100 лет назад. Проект реализуется при поддержке компании «Норникель».

Директор музея Норильска Наталья Федянина рассказала: «На нашей площадке каждый гость может сделать скол руды, забрав кусочек себе на память, походить на лыжах вместе с семьей или одноклассниками. И это особенно хорошо работает на молодежную аудиторию, потому что мы предлагаем не просто читать текст или смотреть экспонаты, а в игровой форме поставить себя на место Николая Урванцева».

Игру разработали научные сотрудники Музея Норильска. Они обработали обширный материал из личного фонда Урванцева (рукописи, фотоальбомы и дневники), адаптировали его для широкой аудитории и 29 февраля представили в рамках большого междисциплинарного проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции».

«Николай Урванцев был одним из тех, кто начал путь исследователя и художника. Он очень талантливо и точно фиксировал открытия, которые ему удалось сделать на территории Таймыра в прошлом веке. И это хороший мостик к тому, что делают сейчас наши научные институты, в том числе при поддержке «Норникеля», исследуя труднодоступные арктические территории», – подчеркнула Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей «Норникеля».

Проект состоит из четырех частей: выставка, интерактив, квест по вопросам, а также настольная игра для тех, кто захочет углубиться в тему.

Исходная точка игры – выставка – представлена в виде «дома» Урванцева. Там после знакомства с биографией ученого и обучению навыкам выживания в Арктике, посетителям предлагают проложить свой собственный маршрут по экспозиции Дарвиновского музея. Во время прохождения квеста гости должны найти ответы на вопросы и варианты решения ситуаций, реально возникавших на пути исследователей.

«Этот проект подходит как для групп, так и для одиночных посетителей. Они могут взять лист активности, пройти по маршруту, ответить на вопросы и проверить свои знания. Надеюсь, что многие посетители Дарвиновского музея смогут прикоснуться к освоению Севера», – отметила директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клюкина.

Урванцев руководил геолого-разведочными работами, открыл сульфидные медно-никелевые и угольные месторождения, а также составил первую геологическую карту Таймыра в 1931 году.

Школьница Александра Захарова, которая прошла игру вместе с друзьями, поделилась впечатлениями: «Мне очень понравился рассказ экскурсовода, интерактив. Я узнала много нового о жизни коренных народов, условиях экспедиций и животных, которые живут в Арктике. Также мы с подругой попробовали сделать несколько шагов на двойных лыжах – было классно».

Кроме того, в игре «Маршрутами Урванцева» создатели раскрывают неожиданную грань таланта Урванцева – фотография. Среди сюжетов его снимков и природа Таймыра, и события экспедиций, и их участники. Искусство фотографии выступает здесь как научный метод исследования и документации.

Проект Музея Норильска сегодня уже с успехом экспонируется в питерском Музее Арктики и Антарктики, там похожую игру посетили уже более семи тысяч человек.

Выставка-игра «Маршрутами Урванцева» будет работать в Дарвиновском музее до 9 апреля.

На остальных площадках проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции» (в «Зарядье» и Строгановском университете) также продолжаются лекции и мастер-классы на тему Арктики и её исследований.