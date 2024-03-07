В Кировском районе Новосибирска сбили 7-летнего мальчика

Инцидент произошел 7 марта в 11:30.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области, утром 7 февраля на территории Кировского района города водитель наехал на пешехода.

По предварительной информации, водитель-мужчина 1981 года рождения на Мицубиси Фусо Кантер двигался по улице Вертковская со стороны улицы Ватутина. Возле дома №15 по улице Сибиряков-Гвардейцев он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пострадал 7-летний мальчик. Он доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что следственные органы начали проверку после новости об избиении ребенка в военном центре.