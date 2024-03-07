В Новосибирске рассказали, где можно купить дешевые тюльпаны

Стало известно, где в Новосибирске можно приобрести дешевые тюльпаны.

В Новосибирске нашли супермаркеты с самыми дешевыми тюльпанами, которые чаще всего дарят в Международный женский день.

Так, в «Ярче» за букет из 5 цветков необходимо заплатить 299 рублей, при этом такой же букет в «Монетке» можно приобрести за 289 рублей.

В магазине «Пятерочка» помимо тюльпанов, на продажу также выставили и розы. Букет из 25 роз будет стоить 1600 рублей.

Напомним, что синоптики рассказали о погоде 8 марта в Новосибирске.