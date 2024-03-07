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проиcшествия

В НСО парень угнал авто и спрятал у родственников

Фото: Сиб.фм

19-летний житель Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела после угона отечественной легковушки.

В ОМВД России по Черепановскому району с заявлением о хищении транспорта обратился его владелец. Подозреваемого в автоугоне быстро нашли, им оказался парень из Сузунского района — именно туда он укатил на чужой машине, которую припарковал у родственников.

Установлено, что молодой человек, воспользовавшись оставленными в транспортном средстве ключами, разбил в автомобиле окно, проник в салон и уехал в другой район. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее мы рассказывали, как в Кировском районе пьяный мужчина угнал иномарку подвозившего его автомобилиста.

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Галина Чебыкина
Журналист

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