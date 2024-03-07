«Врезался в бревно»: жительница Новосибирска обвинила ветерана СВО в избиении её 10-летнего сына

Руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган прокомментировал обвинение матери, которая заявила, что он избил её сына палками.

Мать-одиночка из Новосибирска заявила, что руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган избил её сына за невыполнение приказов. Фотографии с синяками и гематомами она выложила в паблике во «Вконтакте» «АСТ-54».

По её словам, она по рекомендации знакомых отдала в данный центр своего 10-летнего ребёнка.

«Я отдала сына с уверенностью, что всё будет хорошо, вырабатывается дисциплина и плюс спорт, военные навыки. В дальнейшем я хотела, чтобы он пошёл в военное училище. Сын тоже был в восторге», — написала она.

Мальчик стал ходить в центр 13 февраля, а 4 марта прапорщик ей сообщил, что у детей будет полевой выход с отработкой навыков. После этого похода, по словам женщины, она забрала сына с разбитой головой. По её словам, мальчик сообщил, что его избил Шарган за невыполнение приказов. Сейчас мальчик находится в больнице, а женщина написала заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм подтвердили, что заявление зарегистрировано. Ведомство проводит проверку. Помимо этого, ситуацией заинтересовалась и прокуратура региона.

«В ходе проверки будет дана оценка работе детского центра, действиям тренера», — говорится в сообщении.

Корреспондент Сиб.фм связался с Даниилом Шарганом, который изложил свою версию.

Собеседник сказал, что он — ветеран СВО с двумя командировками, а занимается военно-патриотической подготовкой в Новосибирске уже пять лет. До этого с 2006 года работал в томском военно-патриотическом клубе «Русь».

«У меня пять детей, опыта очень много в воспитании детей и взрослых. Сам я военный со стажем, нахожусь на пенсии. Данные занятия я провожу, так как Родина нуждается в кадрах. Отзывы о нас можно почитать, обучаю я детей знакомых по их рекомендации. Когда приходят родители, я предупреждаю, что у меня в полях шашлычок не покушаешь. Родители об этом предупреждены», — рассказал он о себе.

По его словам, он не избивал мальчика, а травмы несовершеннолетний получил от бревна, который нёс другой ребёнок.

«В конце сбора, через два дня, у ребёнка нашли большую гематому на голове. Из-за того, что дети были в шапках, я не видел. Тем более не было жалоб. Я начал разбираться, оказалось, что мальчик вместе с помощником командира нес бревно. У него руки соскользнули, и головой он врезался в бревно. Других синяков я не видел, так как он был одет», — делится мужчина.

Шарган рассказал, что мать, которая его обвинила, привела к нему сына из-за отвратительного поведения дома.

«О мальчишке могу сказать одно: ребёнок нормальный, но избалованный. Но если с ним дальше работать, из него можно сделать нормального человека», — отметил он.

По его словам, когда мать пришла за ребёнком, видных синяков на его лице не было видно. Про бревно он ей рассказал, и у неё не было вопросов.

«Есть свидетели. Сейчас я поеду в полицию, буду все это дело уточнять», — подытожил он.