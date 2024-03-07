За что учителя не имеют право ставить двойки: рассказали в новосибирском Минобре

В министерстве образования Новосибирской области объяснили по поводу выставления двоек в школах.

Родители одной из школ Новосибирска обратились в редакцию BFM-Новосибирск, так как они утверждают, что в школе неправомерно выставляют двойки.

Так, например, по словам одной из мам, учитель поставила двойку за то, что ей не понравилось то, как была подписана тетрадь девочки. В другом случае двойка появилась из-за опоздания и раздражения самой учительницы.

«Хорошо бы, если бы руководство им постоянно напоминало правило и следило за их исполнением», — прокомментировала одна из мам учениц.

В ответе на запрос BFM-Новосибирск Министерство образования Новосибирской области пояснило, что оценки ученикам выставляются только за успеваемость по предметам, а за внешний вид, поведение и оформление тетрадей неудовлетворительные оценки ставить нельзя.

«В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся относится к компетенции образовательной организации. Оценка за внешний вид, отсутствие сменной обуви не является критерием для оценки знаний. Если такая оценка была выставлена, то родители (законные представители) вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений конкретной образовательной организации. За неисполнение или нарушение данных требований к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания», – говорится в ответе Министерства образования Новосибирской области, подписанном и.о. министра Юрием Савостьяновым.