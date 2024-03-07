Задание для детсадовца поставило в ступор взрослых

Детское задание вызвало затруднение у родителей.

Одна женщина поделилась на портале Reddit домашним заданием, которое получил ее ребенок из детского сада, и призналась, что оно вызвало у нее затруднение. В комментариях взрослые пользователи попытались угадать правильный ответ на задание.

Автор поста опубликовал фотографию страницы учебника. В задании было представлено четыре изображения, которые детям нужно было описать. На одной картинке была изображена лягушка, на другой — кошка, на третьей — рыба. Однако что именно было изображено на четвертом изображении, по словам женщины, она не поняла.

"Похоже на волны", "Я думаю, это морские водоросли", "Это какой-то салат из латука", "Это карта", "Я не понимаю, что это за нелепица", — высказались комментаторы. Многие отметили, что изображение напомнило им знаменитую гравюру "Большая волна в Канагаве" японского художника Кацусики Хокусая. "Мне кажется, что это задание связано с буквой F. Лягушка, рыба, пена, кошка (frog, fish, foam, feline по-английски)", — предположил другой пользователь.

Один из комментаторов также заявил, что попытался найти ответ на задание с помощью ChatGPT. Чат-бот идентифицировал изображение как море или океан.