Призвание, судьба и любовь: помощник прокурора Новосибирска Дарья Каранова выиграла в фотоконкурсе «Девушки в погонах»

Девушка набрала более трёхсот тысяч лайков.

В Международный женский день команда медиахолдинга «СибФМ Group» подвела итоги фотоконкурса «Девушки в погонах». В нём принимали участие представительницы силовых структур, демонстрировавшие профессионализм и преданность службе, достоинство и красоту.

Главный приз в фотоконкурсе забрала 28-летняя помощница прокурора города Новосибирска Дарья Каранова, набрав 323 834 голоса.

«Работа в прокуратуре — призвание, судьба и любовь на всю жизнь. Порой сложная, но интересная. Для органов прокуратуры есть особенная задача — стоять на страже как интересов всех граждан, так и всей Российской Федерации!» — рассказала Дарья в описании своей анкеты.

Девушка получит приятный подарок и видеосюжет о своей службе от «СибФМ Group». Ролик появится в нашем YouTube-канале, в группе во «ВКонтакте» портала «СИБ.ФМ», а также на всех новосибирских сайтах медиахолдинга. Также интервью с Дарьей Карановой будет опубликовано в газетах «МК-Сибирь» и «АиФ на Оби». В новосибирском метрополитене пройдёт фотовыставка — на экспозициях окажутся десять участниц, набравшие наибольшее количество лайков.

«СибФМ Group» благодарит всех девушек, не побоявшихся бросить вызов самим себе и решивших поучаствовать в фотоконкурсе. Каждая из участниц — прекрасна и замечательна. Мы поздравляем всех претенденток на победу с Международным женским днём и желаем успехов в карьере!