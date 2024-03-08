Снег и ветер ожидают новосибирцев в праздничные выходные

В праздничные выходные в Новосибирске синоптики прогнозируют изменение погодных условий.

По данным начальника отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Натальи Кичановой, восьмое марта будет снежным, с небольшим ветром скоростью 2-7 м/с. Температура ночью будет колебаться в районе минус 7-9 градусов, а днем ожидается минус 3-5 градусов.

Однако, в субботу, 9 марта, погода станет еще прохладнее. Заморозки будут наблюдаться в ночные часы, а ветер усилится до 3-8 м/с. Столбик термометра опустится до минус 12-14 градусов, а днем ожидается минус 1-3 градусов.

В воскресенье, 10 марта, синоптики прогнозируют небольшой снег ночью и мокрый снег днем. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Ночью температура опустится до минус 6-8 градусов, а днем ожидается около 0 градусов.

Напомним, новосибирцев приглашают на масленицу 17 марта.