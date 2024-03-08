В Новосибирске тренер военно-спортивного центра прокомментировал обвинения в избиении 10-летнего мальчика

Мальчик находится в больнице.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ACT-54» опубликовали пост, в котором женщина из Новосибирска рассказала о ситуации с ее 10-летним сыном и руководителем военно-спортивного центра «Альфа».

По словам женщины, она решила отдать мальчика в центр из-за проблем с дисциплиной.

«Мы начали ходить туда с 13 февраля, а недавно прапорщик сказал, что по 4 марта у детей будет полевой выход с отработкой навыков. После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, который рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе», — сообщила женщина.

В данный момент ребенок находится в больнице, а мать написала заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм подтвердили, что заявление зарегистрировано. Проводится проверка. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура региона.

Корреспондент Сиб.фм взял комментарий у Даниила Шаргана, который изложил свою версию случившегося.

Он рассказал, что является ветераном СВО с двумя командировками и занимается военно-патриотической подготовкой в Новосибирске уже пять лет. До этого он работал в томском военно-патриотическом клубе «Русь».

«У меня пять детей, опыта очень много в воспитании детей и взрослых. Сам я военный со стажем, нахожусь на пенсии. Данные занятия я провожу, так как Родина нуждается в кадрах. Отзывы о нас можно почитать, обучаю я детей знакомых по их рекомендации. Когда приходят родители, я предупреждаю, что у меня в полях шашлычок не покушаешь. Родители об этом предупреждены», — сказал Даниил.

Он утверждает, что не избивал мальчика, а синяки и ссадины появились из-за удара об бревно.

«В конце сбора, через два дня, у ребёнка нашли большую гематому на голове. Из-за того, что дети были в шапках, я не видел. Тем более не было жалоб. Я начал разбираться, оказалось, что мальчик вместе с помощником командира нес бревно. У него руки соскользнули, и головой он врезался в бревно. Других синяков я не видел, так как он был одет», — объяснил мужчина.

По словам Даниила, когда мать ребенка пришла за ним, то на лице мальчика не было видимых синяков. Он рассказал ей про ситуацию с бревном, и у нее не возникло вопросов.