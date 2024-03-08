Всем пенсионерам на 20% повысят выплаты

Названа точная дата новой индексации выплат.

Российским пенсионерам сообщили о планируемом увеличении размеров пенсий на 20%. Это увеличение будет осуществляться постепенно.

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов подтвердил, что планируется увеличение пенсий на 20% от текущего уровня, что уже отражено в бюджете. Информация об этом появилась в издании "Наша газета". Индексация затронет социальные пенсии и государственные выплаты, начиная с апреля. В текущем году пенсии планируется увеличить на 7,5%, опираясь на рост прожиточного минимума. Ожидается значительный рост этого показателя в ближайшие два года.

Согласно бюджету Социального фонда, социальные пенсии будут увеличены на 9,5% в следующем году и на 10,3% через два года, что приведет к общему увеличению пенсий на 20%. Индексация страховых пенсий также предусмотрена в бюджете фонда. Согласно новому порядку, они будут индексироваться дважды в год — в феврале и апреле, а не один раз в январе. Страховые пенсии будут увеличены на 13% за два года, при этом только неработающие граждане получат этот прирост. По прогнозам эксперта, к 2026 году соотношение среднегодового размера пенсии по старости к прожиточному минимуму пенсионеров составит 162%.