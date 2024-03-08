Жительница Новосибирска с редкой болезнью не может получить лекарство

Глава СК Бастрыкин поручил начать проверку после отказа регионального Минздрава предоставить жительнице Новосибирска дорогое лекарство.

Жительница Новосибирска столкнулась с проблемой получения дорогостоящего лекарства для лечения генетического заболевания. Татьяна Дроздова поделилась Сиб.фм, что два консилиума врачей ей назначили препарат REVCOVI за 50 млн рублей, но региональный Минздрав отказался его выдавать, заявив, что ей он не положен.

Тогда девушка вместе с мамой обратились в суд, который дважды постановил министерству обеспечить её лекарством, но Минздрав продолжает игнорировать.

Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил следственному управлению СКР по Новосибирской области доложить о ходе проверки.

Напомним, Дроздовы рассказали, что данное лекарство поможет Татьяне — ей смогут пересадить костный мозг. Они рассказали, что данный препарат им назначили в Научно-исследовательском институте фундаментальной и клинической иммунологии, где врачи собрали консилиум. Такую рекомендацию дали и в ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Санкт-Петербурга — в институте добавили, что препарат нужен, так как трансплантация костного мозга Татьяне в настоящий момент невозможна.