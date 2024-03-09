Астрофотограф из Новосибирска снял полет кометы 12P/Pons-Brooks

Диаметр ядра кометы составляет более 30 километров.

Комета 12P/Pons-Brooks является «сестрой» кометы Галлея, так как ее можно увидеть раз в 70 лет (комету Галлея – раз в 75).

Ее открыл в 1812 году французский астроном Жаном-Луи Понсом.

12P/Pons-Brooks смог снять астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска. Для этого ему пришлось уехать за 100 километров от города.

«Кометы весьма капризны к засветке неба, решено было выдвинуться за 100км от города. Вишенка на торте: комета сейчас находится относительно недалеко от галактики Андромеды, запечатлел эту сладкую парочку», — написал Алексей в своих социальных сетях, где опубликовал фотографии.

Напомним, что в зоопарке Новосибирска в стаю приняли спасенного розового фламинго.