Букет по цене айфона: новосибирцы заметили тюльпаны за 180 тысяч 8 марта

Жители Новосибирска заявили, что в продаже на 8 марта имелись букеты, стоимость которых превышала 180 тысяч рублей.

Стоимость цветочных букетов на одном из сервисов по их доставке 8 марта достигала 182 тысяч рублей. Об этом сообщили новосибирцы в соцсетях. Самым дорогим оказался букет из 101 тюльпана.

Цена на некоторые композиции начиналась от 45 тысяч и достигала 105 тысяч рублей. При этом, утверждают новосибирцы, такие же букеты до 8 марта стоили от 4 до 8 тысяч рублей.

В среднем стоимость цветов на период праздника с учётом доставки увеличилась в десять раз, обратили внимание пользователи.