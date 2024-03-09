Новосибирец Шура задержал начало концерта в родном городе

Новосибирский перец Шура опоздал на собственный концерт более чем на час.

В одном из баров Новосибирска популярный певец Шура задержал начало своего концерта на целых 75 минут. Шоумен выступал в баре под названием «Руки вверх! Бар».

Многочисленные жители Новосибирска, пришедшие послушать хиты известного артиста, были озабочены задержкой начала концерта. Однако, когда Шура наконец вышел на сцену, он смог развлечь своих поклонников такими известными песнями, как «Отшумели летние дожди», «Твори добро» и «ты не верь слезам».

Напомним, что недавно Шура стал участником скандальной ситуации в эфире телешоу «Это нормально?». Один из гостей программы начал произносить оскорбительные высказывания в адрес певца. В ответ на критику, Шура не смог сдержать свои эмоции и вступил в спор. В результате певец временно покинул студию, однако организаторы шоу приняли меры и попросили провокатора покинуть эфир, после чего Шура вернулся на свое место.