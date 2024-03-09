Новосибирские родители тратят до 30 тысяч на репетиторов

Стало известно, сколько у родителей школьников в Новосибирске уходит денег на услуги репетиторов.

Жители Новосибирска тратят на репетиторов для детей до 30 тысяч рублей ежемесячно, пишет BFM-Новосибирск со ссылкой на родителей учеников.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, отметил проблему несоответствия содержания школьных уроков и экзаменационных вопросов, что заставляет родителей нанимать репетиторов для своих детей. В Новосибирске около 5 тысяч человек предлагают свои услуги по помощи в освоении школьной программы в онлайн-базах данных репетиторов. Большинство из них — это действующие учителя школ. Также в городе действуют центры подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, где работают педагоги школ, университетов и студенты.

Родители, с которыми связались журналисты, подтвердили актуальность проблемы и рассказали о своем опыте. Они отметили, что система школьного образования требует от детей дополнительных затрат и усилий, иначе ребенок не справится. Уже с 1-го класса требуется приводить детей, которые умеют читать и считать до 10. Родители также отметили, что начиная со 2-го класса детей и их родителей запугивают государственными экзаменами, но недостаточно готовят к ним в школе. В результате, родители вынуждены нанимать репетиторов.

Еще одна родитель поделилась своим мнением о том, что за последние 15 лет образование в России ухудшилось. Она отметила, что хорошие учителя не могут ничего изменить в системе образования. Она также подчеркнула, что все знакомые ей семьи тратятся на репетиторов, при этом стоимость занятий составляет от 800 до 1000 рублей в час.

BFM-Новосибирск обратился к региональному Министерству образования с вопросом о том, как решается проблема несоответствия учебного материала и экзаменационных вопросов, которая заставляет родителей нанимать репетиторов. Однако, в ответе Министерства просто предоставили информацию о стандартах образования.

Таким образом, проблема найма репетиторов в Новосибирске остается актуальной, и родители продолжают тратить значительные суммы денег на дополнительные занятия для своих детей.