«Отвратительный поступок»: подростки выбросили на мусорку пакет с котятами в Новосибирске

Жительница Новосибирска приютила котят, которых нашли на мусорке.

В Первомайском районе Новосибирска двое подростков выбросили на мусорку мешок с котятами. Об этом Сиб.фм сообщила местная жительница Мария. По её словам, инцидент произошёл в доме 22/5 по улице Твардовского.

Местные жители обратили внимание на писк, доносящийся из места, где складируют бытовые отходы. В завязанном мусорном мешке находились четыре котёнка.

«По камерам увидели, что двое мальчишек молодых вынесли пакет на мусорку. Повезло, что их обнаружили спустя 15 минут после того, как выкинули. Все живые, всё хорошо с котятами. Пытаемся пристроить: парочка человек позвонила, но конкретного человека, который забрал бы их, пока нет», — рассказала Сиб.фм Мария.

Местные жители рассчитывают на проверку со стороны правоохранительных органов.

«Должны отреагировать. Я думаю, нужно искать родителей этих детей, потому что это отвратительный поступок. Если не будут реагировать, будем что-то предпринимать. Дом дружный — народ не будет бездействовать», — добавила собеседница.

Сиб.фм обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием.

«Информация, опубликованная в сети Интернет зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.