Под Новосибирском нашли два мешка с выброшенными котятами

Волонтеры под Новосибирском обнаружили два мешка с котами, выброшенными в поле в районе Мочище.

Ирина Сушинцева, волонтер зоозащитной организации, сообщила о произошедшем, пишет «МК в Новосибирске». Она отметила, что кошки были брошены в поле, где не было никаких укрытий или возможности найти еду. Животные были вынуждены прятаться за комьями снега и мерзнуть от холода.

По словам волонтера, предположительно, это были домашние животные какой-то бабушки, от которых избавились наследники. Однако они несут ответственность за судьбу питомцев и должны были найти им новый дом или приют, если не могут позаботиться о них. Однако выбросить кошек таким жестоким образом — неприемлемо, возмутилась волонтер.

Волонтерам удалось поймать и спасти 8 котов и кошек, которые сейчас находятся в приюте. Все животные в хорошем состоянии, ухоженные, хотя не имеют определенной породы. Очевидно, что ранее они были домашними.

Волонтеры намерены обратиться в полицию, чтобы найти и привлечь к ответственности того, кто так бесчеловечно обошелся с животными. Кроме того, они активно ищут новых заботливых хозяев для спасенных кошек и котов.