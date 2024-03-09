Синоптики: в Новосибирске после 8 Марта начнет таять снег

Температура 10 марта может подняться до +3 градусов.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского гидрометцентра, после 8 марта в Новосибирске начнет таять снег.

Так, температура в городе в Международный женский день варьировалась от -7 до -9 градусов, ветер был юго-западный, 2-7 метров в секунду.

В ночь на 9 марта температура воздуха достигала -12 — -14 градусов, а днем — -2 – -4.

В воскресенье днем, 10 марта, температура поднимется до +1 — +3 градусов, ночью — -5 – -7. Также синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.

Напомним, что в Новосибирске мать забыла двух детей в квартире 8 марта.