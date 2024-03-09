Сотрудник МЧС ранен в результате атаки БПЛА на Таганрог

Сотрудник экстренных служб получил ранение в результате массовой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Таганроге.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о второй атаке дронов за ночь, которая была успешно отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) региона. По словам губернатора, несколько БПЛА были уничтожены на подлете к Морозовску.

Он также отметил, что нет информации о погибших в результате атаки в Таганроге. Один из сотрудников МЧС, участвовавший в ликвидации последствий атаки дронов, получил ранение и был госпитализирован, однако его жизни ничего не угрожает.

Голубев ранее сообщил о массовой атаке дронов в Таганроге и отметил, что последствия на земле ещё уточняются.

Напомним, ранее боец из Новосибирской области сбил рукой дрон-камикадзе на СВО.