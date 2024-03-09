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проиcшествия

Спецгрузовик повредил крыло самолета перед вылетом в Новосибирск

Фото: ru.freepik.com

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, вечером 8 марта в Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета, который собирался вылететь в Новосибирск.

«Вечером 08.03.2024 поступило сообщение о том, что спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет, а рейс направили другим бортом.

Следователи начали проверку.

Напомним, что подростки выбросили на мусорку пакет с котятами в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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