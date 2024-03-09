Стоимость обучения в Новосибирском государственном университете превысила 200 тысяч рублей

НГУ находится на 7 месте в рейтинге вузов России.

До начала сдачи ЕГЭ осталось 4 месяца, но большинство школьников уже определилось с университетом, в который они хотят поступить. В России цена на обучение в вузах растет с каждый годом. В НГУ за год обучения придется заплатить более 200 тысяч рублей.

В национальном рейтинге вузов «Интерфакса» Новосибирский государственный университет находится на 7 месте. И самым дорогим факультетом стал «менеджмент». За один учебный год бакалавриата необходимо заплатит 222 тысячи рублей.

Также в рейтинг наиболее дорогостоящих и гуманитарных специальностей вошли факультет «востоковедение и африканистика» и «журналистика» — 217 тысяч рублей и 195 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что новосибирские родители тратят до 30 тысяч на репетиторов.