Ученые: 25% лабрадоров страдают от ожирения из-за мутации в гене

87 лабрадоров поучаствовали в эксперименте.

В журнале Science Advances были опубликованы результаты исследования, которое провели британские молекулярные биологи. Они обнаружили, что у 25% лабрадоров присутствует мутация в гене POMC, которая приводит к ожирению.

В эксперименте прияли участие 87 лабрадоров. Ученые изучали реакцию животных на пищу через определенные временные интервалы.

В результате выяснилось, что у собак с мутацией в гене POMC голод наступает быстрее после приема пищи, что в сочетании с медленным метаболизмом увеличивает риск развития ожирения на 25%.

Напомним, что ученые из Новосибирска научились разрушать опухоли без вреда для здоровых тканей.