В ДТП под Новосибирском погиб 39-летний айтишник

Авария произошла 8 марта.

Как сообщает Госавтоинспекция, на трассе под Новосибирском 8 марта произошло ДТП с участием Honda Fit и Lexus RX350. В результате аварии 39-летний пассажир скончался.

ДТП произошло в 11:30 в Болотнинском районе. 34-летняя водитель-женщина Honda Fi выехала на встречную полосу и столкнулась с Lexus RX350 под управлением 39-летнего мужчины. В результате аварии пассажир Honda Fit скончался. По данным СМИ, он работал в IT-компании.

В данный момент водитель-женщина находится в больнице.

Напомним, что в Новосибирске женщина попала в больницу после пожара.