В Новосибирске местная жительница ударила сожителя ножом на 8 марта

Женщина находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, 8 марта 34-летняя жительница Новосибирска ударила ножом своего сожителя.

По данным ведомства, 8 марта на улице Тургенева в Октябрьском районе города врачи госпитализировали 34-летнего мужчину с ножевым ранением. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемую задержали, ей оказалась 34-летняя сожительница потерпевшего, которая ранее была судима.

Выяснилось, что они распивали алкоголь, и между ними произошел конфликт, в результате которого женщина ударила ножом сожителя в поясницу.

В данный момент возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что в Новосибирске женщина попала в больницу после пожара.