В Новосибирске ретровыставку посвятили модницам Академгородка

В Новосибирске открылась ретровыставка под названием «Красота по-сибирски», посвященная женщинам Академгородка.

Мероприятие проходит в «Музее на набережной» и приурочено к Международному женскому дню, пишет RG.ru.

Организаторы выставки получили коллекцию нарядов от руководителя Интегрального музея-квартиры Академгородка Анастасии Близнюк. Академгородок был основан в 1950-х годах и первыми сотрудниками научных институтов стали ученые из разных регионов России, которые решили развивать молодой научный центр в Сибири. Вместе с собой они привезли модную одежду того времени. Основу коллекции составляют наряды, популярные в 1950-х — 1970-х годах, включая летнюю одежду, меховые шубы и шляпки.

«Мы знаем, кто владел предметом и какой путь в науку был у девушки, которая приехала в крепдешиновом или шелковом платье, как моя мама в 1960-м после окончания Ленинградского университета, где училась потом и я», — прокомментировала Анастасия Близнюк.

В экспозиции также представлены аксессуары, унаследованные от бабушек научных сотрудниц. Сегодня эти женщины сами стали бабушками. Кроме того, в коллекцию включены мужские костюмы времен молодого Академгородка.