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общество

В Новосибирске спасли стонущую взаперти пенсионерку

Фото: соцсети

Инцидент произошел 8 марта.

Как сообщается в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте», вечером 8 марта в Новосибирске на улице Бориса Богаткова сотрудники службы спасли пенсионерку, которая нуждалась в медицинской помощи.

Вызов поступил в 21:00. Спасатели прибыли на место и обнаружили квартиру, которая была заперта изнутри, а из помещения раздавались стоны.

Они обеспечили доступ в квартиру, где нашли 71-летнюю пенсионерку. Его передали медикам.

Напомним, что в Новосибирске мать забыла двух детей в квартире 8 марта.

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Нина Раневская
Журналист

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