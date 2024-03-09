В Новосибирске женщина попала в больницу после пожара

В квартире загорелись вещи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, 9 марта в Новосибирске произошел пожар на первом этаже в девятиэтажном доме на улице Демакова.

«Четыре человека вышли из дома самостоятельно до приезда пожарных. Двоих жильцов эвакуировали с помощью спасательных устройств с девятого этажа. Одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения», – рассказала пресс-служба.

По данным СМИ, в момент пожара хозяйки квартиры не было дома. Она узнала о происшествии от соседей. Именно она надышалась угарным газом. После чего отказывалась от госпитализации, но ее уговорил сын.

Огонь ликвидировали 17 человек в течение 40 минут.

Напомним, что за два месяца 2024 года в Новосибирской области произошло 299 ДТП.