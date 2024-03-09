Всем российским пенсионерам на 20% повысят выплаты

Пенсионерам России будет повышена выплата на 20% — известно, что увеличение будет осуществляться постепенно.

Согласно информации, опубликованной в издании "Наша газета", эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов подтвердил, что планируется увеличение пенсий на 20% от текущего уровня. Это коснется социальных пенсий и государственных выплат, начиная с апреля. В текущем году пенсии уже были повышены на 7,5%, и это было основано на росте прожиточного минимума. Ожидается, что этот показатель будет продолжать расти в ближайшие два года.

Согласно бюджету Социального фонда, социальные пенсии будут увеличены на 9,5% в следующем году и на 10,3% через два года, что приведет к общему увеличению пенсий на 20%. Также предусмотрена индексация страховых пенсий, которая будет проводиться дважды в год — в феврале и апреле, а не один раз в январе. В результате, страховые пенсии вырастут на 13% за два года, однако это увеличение получат только неработающие граждане.

По прогнозам эксперта, к 2026 году среднегодовой размер пенсии по старости составит 162% от прожиточного минимума для пенсионеров.