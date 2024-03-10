Глава СК поручил проверить законность сноса Дома Кондратюка в Новосибирске

Жительница Новосибирска пожаловалась на снос под видом реконструкции Дома Кондратюка.

В информационном центре Следственного комитета России сообщили о том, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о законности сноса объекта культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк».

Ранее было известно, что жительница Новосибирска направила обращение о сносе здания.

Сейчас исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что в новосибирском музее Кондратюка появятся залы хлеба, луны и космоса.