Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с вратарем Антоном Худобиным

Хоккейный клуб «Сибирь» решил расторгнуть контракт с опытным вратарем Антоном Худобиным. Эту информацию сообщает портал «Чемпионат», ссылаясь на свой источник.

По данным издания, соглашение с голкипером было заключено до конца апреля текущего года, однако стороны договорились о его досрочном расторжении. Пока что официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Худобин присоединился к команде «Сибирь» в середине сезона и провел пять матчей, не одержав ни одной победы, но имея процент отраженных бросков на уровне 90%.

Напомним, что «Сибирь» заняла 10-е место в Восточной конференции и не смогла пройти в плей-офф. В январе команде было снято четыре очка из-за превышения лимита на легионеров из-за дела с Федором Гордеевым. Из-за неудач клуба был уволен директор Сергей Климович.