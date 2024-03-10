«Неожиданно и приятно»: жительнице Новосибирска без руки известные стримеры подарили протез за 3 млн рублей

Виктория Красавина из Новосибирска рассказала, как попала на стрим к популярным блогерам Александру Зубареву и Лорду.

В сети появился фрагмент со стрима Александра Зубарева и Лорда, где они на 8 марта дарят бионический протез за 3 миллиона рублей 26-летней сибирячке Виктории Красавиной, которая родилась без руки. Ранее девушка завела личный блог в соцсетях, чтобы набрать популярность и заработать себе на протез.

«Списались и узнали, что тебе нужен протез. В общем, он у тебя будет, мы его уже оплатили. Тебе надо будет докинуть свои размеры, всё остальное тебе сделают. Самый профессиональный. Он что-то там вроде трешечки стоит», — сказал Лорд. В конце другой стример Зубарев попросил девушку не плакать и поздравил с Международным женским днем.

Виктория рассказала корреспонденту Сиб.фм, что стримеры Лорд и Зубарев спросили своих зрителей, кому подарить подарок на 8 марта. Зрители посоветовали её, скинув им ссылки на её соцсети, где она ведет блог.

«Так получилось, что их зрители рассказали обо мне и они меня выбрали. Со мной связалась девушка, сказала, что является помощником кого-то из стримеров. Они меня пригласили в прямой эфир, где уже подарили протез», — рассказала девушка.

Виктория призналась, что поначалу у неё были сомнения, думала, что с ней связались мошенники, так как бионическая рука стоит очень дорого.

«Неожиданно и приятно, такие подарки редкость», — отметила Виктория.

В конце девушка поделилась, что всё это время копила себе на бионическую руку, для чего и создала блоги, чтобы набрать популярность. Помимо этого, она долгое время собирала документы, чтобы получить госпомощь, но нужную сумму пока так и не накопила, так как хорошие протезы делают только за рубежом.