Новосибирский астрофотограф снял полет кометы, которую можно увидеть раз в 70 лет

Комету часто называют «дьявольской».

Комету 12P/Pons-Brooks также называют «сестрой» кометы Галлея. Причина в том, что ее можно увидеть раз в 70 лет, а комету Галлея – раз в 75.

Ее открыл в 1812 году французский астроном Жаном-Луи Понс. Затем ее повторно открыли в 1833 году. Это сделал американский астрономом Уильям Брукс. Из-за двух «авторов» комета получила двойное название.

В предыдущий раз комету можно было увидеть 22 мая 1954 года. Недавно 12P/Pons-Brooks смог снять астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска. Для этого он уехал за 100 километров от города.

Фотографии он опубликовал в своих социальных сетях.

Напомним, что спецгрузовик повредил крыло самолета перед вылетом в Новосибирск.