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общество

Новосибирский астрофотограф снял полет кометы, которую можно увидеть раз в 70 лет

Фото: соцсети

Комету часто называют «дьявольской».

Комету 12P/Pons-Brooks также называют «сестрой» кометы Галлея. Причина в том, что ее можно увидеть раз в 70 лет, а комету Галлея – раз в 75.

Ее открыл в 1812 году французский астроном Жаном-Луи Понс. Затем ее повторно открыли в 1833 году. Это сделал американский астрономом Уильям Брукс. Из-за двух «авторов» комета получила двойное название.

В предыдущий раз комету можно было увидеть 22 мая 1954 года. Недавно 12P/Pons-Brooks смог снять астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска. Для этого он уехал за 100 километров от города.

Фотографии он опубликовал в своих социальных сетях.

Фото Новосибирский астрофотограф снял полет кометы, которую можно увидеть раз в 70 лет 2

Фото Новосибирский астрофотограф снял полет кометы, которую можно увидеть раз в 70 лет 3

Напомним, что спецгрузовик повредил крыло самолета перед вылетом в Новосибирск.

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Нина Раневская
Журналист

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