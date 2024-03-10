«Он оскорбил отца»: появились подробности избиения подростка в новосибирской школе

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в школе №50 в Новосибирске.

В туалете школы №50 школьник жестоко избил своего сверстника. Инцидент попал на видео, на котором слышно, что нападавший требует 4 тысячи у школьника, а позже "долг" возрастает до 12 тысяч рублей.

«Либо я тебя ху*** (избиваю, прим.ред.), либо 12 кусков», — угрожает школьник.

Позже угрожавший заставляет школьника встать на колени и извиниться перед другим учащимся, однако на видео не слышно, за что.





Как пояснил корреспонденту Сиб.фм знакомый нападавшего, Илья (имя изменено) привел подростка в туалет и стал избивать его из-за того, что тот якобы оскорбил мертвого отца его друга.

«Этот пацан в очках оскорбил отца его друга, который умер. Вот он и решил за него так заступиться. Всё он правильно сделал, за батька друга заступился. Тот парень еще меньше избитого, поэтому Илья сам решил с ним разобраться. Кто бы за кента не заступился?», — заявил знакомый нападавшего.

После избиения инцидентом заинтересовалась полиция, а 10 марта стало известно, что глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Директор школы №50 Ирина Черкасова сообщила Сиб.фм, что не будет комментировать избиение учащегося без предъявления удостоверения журналиста.