Под Новосибирском участок дороги отремонтируют за 141 млн рублей

В Искитиме Новосибирской области участок дороги отремонтируют за 140 млн рублей.

В Искитиме планируется провести ремонт участка дороги на 140 миллионов 905 тысяч рублей. Эта информация была опубликована на портале госзакупок Новосибирской области.

Участок дороги протяженностью 982 метра начинается от трассы М-52 и простирается вдоль местной поликлиники №2 до проспекта Юбилейного. В настоящее время власти ищут подрядчика для выполнения работ.

Подрядчик должен будет заниматься обустройством верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия, чтобы обеспечить комфортное движение автомобилей, интенсивность которого составляет примерно 1-2,5 тысячи единиц в сутки. Также необходимо установить наружное освещение, организовать ливневую канализацию, выполнить разметку и установить ограждения.

Сдача объекта должна произойти до 31 августа 2024 года, а заявки от компаний будут приниматься до 25 марта.