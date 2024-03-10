Родители выстроились в очередь за штампом о гражданстве в свидетельство о рождении

Произошли изменения в законодательстве о гражданстве, которые обеспокоили родителей из Новосибирска.

По данным издательства «МК в Новосибирске», в России начали действовать новые поправки в законодательстве по требованию президентом страны — теперь детям до 14 лет необходимо подтверждать российское гражданство. Для этого, согласно указу президента страны от 22 ноября 2023 года «Вопросы гражданства Российской Федерации», в свидетельстве о рождении ребенка надо поставить соответствующую отметку. Штамп ставят в районных отделах по вопросам миграции.

Наличие штампа потребуется для получения первого паспорт гражданина РФ в 14 лет, получения загранпаспорта. Без отметки о гражданстве могут возникнуть проблемы при выезде из страны.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в свидетельстве о рождении, бланк которого утвержден Министерства юстиции Российской Федерации, графа «Гражданство» отсутствует, однако выдают документ всем родившимся на территории России детям, независимо от гражданской принадлежности.

Сейчас гражданство России можно подтвердить следующими документами:

Однако новые правила взволновали новосибирцев, особенно возмутили большие очереди в подразделениях по вопросам миграции, где ставят соответствующий штамп.