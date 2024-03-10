Снегопад и похолодание ожидаются в Новосибирской области

Синоптики рассказали о надвигающимся снегопаде в Новосибирской области.

В Новосибирской области ожидается снегопад и похолодание. По прогнозам синоптиков ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 10 по 12 марта в регионе ожидаются снегопады, снижение видимости и дальнейшее усиление холода.

В Госавтоинспекции региона отметили, что в настоящее время дорожные службы обрабатывают проезжую часть специальными противогололедными смесями.

Водителей предупреждают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на дорогах.