В небе над Новосибирском встретятся Луна и Юпитер

Новосибирцы смогут увидеть сближение Луны и Юпитера 13 марта.

С 13 марта жители города смогут наблюдать это явление простым взглядом. Информацию об этом распространили представители Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

По данным университета, сближение Луны и Юпитера произойдет около 02:13 по московскому времени. Рекомендуется использовать бинокль для более детального наблюдения. Эксперты отмечают, что март — благоприятное время для изучения Юпитера.

Кроме того, во второй половине марта жители Новосибирска смогут увидеть на небесах Меркурий.