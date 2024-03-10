В Новосибирске на Михайловской набережной закрылся Ледовый городок

На Михайловской набережной в Новосибирске закрылся Ледовый городок.

На Михайловской набережной в Новосибирске закрылся Ледовый городок, завершив свою работу в воскресенье, 10 марта.

«Аттракцион «Ледовый Городок» на Михайловской набережной завершил работу в этом сезоне. До встречи в следующем!», — указано в посте в официальной группе.

В этом сезоне Ледовый городок открылся 30 декабря. Скульпторы-художники из разных городов создали на набережной скоростные скаты разной высоты, лабиринт, ледяные чаши для самых младших гостей и другие арт-объекты изо льда.