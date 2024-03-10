В Новосибирске нашли мать, бросившую двух детей в запертой квартире

В Новосибирске нашли мать, которая бросила двух детей 3 и 5 лет в закрытой квартире.

В Новосибирске нашли мать, оставившую своих двух детей в возрасте 3 и 5 лет в закрытой квартире ночью с 8 на 9 марта. Инцидент произошел на улице Объединения в Калининском районе. Дети плакали у двери, зовя маму. Соседи услышали их крики и вызвали экстренные службы. Спасатели вскрыли квартиру и освободили детей, после чего передали их полиции.

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что в настоящее время дети находятся с отцом, проживающим отдельно от семьи. По её словам, информация о семье будет предоставлена позже. Болтенко также связалась со службами профилактики для принятия необходимых мер.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 30-летняя женщина заперла своего сына на два дня и ушла из дома.