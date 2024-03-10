В Новосибирске перекрыли улицы Танковую из-за обрыва проводов

На улице Танковая из-за обрыва проводов работали сотрудники ДПС.

В связи с обрывом проводов на Танковой улице в Новосибирске был перекрыт проезд. Об этом сообщили очевидцы 10 марта.

Из-за обрыва автомобилистам пришлось искать обходные пути из-за закрытого участка дороги. Это привело к образованию пробок на Народной улице, Кропоткина и Ипподромской, которые длились около 12 часов.

«Оборванный провод на трамвайных путях на развороте», — написал один из пользователей портала 2ГИС.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. По данным ведомства, водитель грузовика оборвал провода на пересечении улиц Танковой и Богдана Хмельницкого. Последствия ЧП устраняли специализированные службы.